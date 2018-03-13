Прорыв водопровода в Санкт-Петербурге. Видео

На Загородном проспекте в Санкт-Петербурге прорвало водопровод — фонтан высотой с четырехэтажный дом бил из люка в самом центре проезжей части.

Очевидцы поделились видеозаписями происшествия в Сети, сообщает телеканал "Россия 24". Полиция оцепила место происшествия, коммунальные службы приступили к ремонту, который должен быть закончен в ближайшее время.