Барбашев и Сошников набрали очки в победном матче "Сент-Луиса"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Сент-Луис Блюз" на чужом льду обыграл "Анахайм Дакс" со счетом 4:2.

В составе хозяев шайбы забросили Кори Перри (25-я минута), Дерек Грант (47-я). За победителей отличились Роберт Бортуццо (18-я), Иван Барбашев (24-я), Владимир Соботка (37-я) и Патрик Берглунд (52-я). Барбашев также отметился результативной передачей. Кроме того, голевой пас отдал другой российский форвард Никита Сошников, перешедший в "Сент-Луис" из "Торонто Мэйпл Лифс" в феврале. Россиянин набрал первое очко в сезоне.

В других матчах дня "Лос-Анджелес Кингз" дома победил "Ванкувер Кэнакс" (3:0), "Сан-Хосе Шаркс" на своем льду одержал победу над "Детройт Ред Уингз" (5:3).