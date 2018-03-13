Движение поездов на МЦК восстановлено

На Московском Центральном Кольце возобновилось движение поездов, сообщается в аккаунте МЦК в Telegram. "Движение "Ласточек" на МЦК возобновлено".

На линию выпустят резервные составы с целью устранения разрыва между несколькими поездами против часовой стрелки. По часовой стрелке "Ласточки" следуют в необходимом межинтервальном режиме.

Ранее стало известно, что движение "Ласточек" в обе стороны временно приостановлено по техническим причинам.