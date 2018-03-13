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13 марта 201809:11 Валентин Богданов

США ударят по сирийским войскам без разрешения Совбеза ООН

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США могут повторить удар по позициям правительственных войск в Сирии, если того потребует обстановка. Об этом заявила постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли. По ее словам, разрешение Совбеза Вашингтону не нужно.

В день принятия резолюции Совбеза под номером 2401 о прекращении огня в Сирии, которую Россия поддержала, постпред, Василий Небензя пообещал сосчитать, сколько раз будет упомянута наша страна западными представителями во время следующего разговора. Вперед всех вырвалась Никки Хейли — 22 раза. Но дело не только в количестве. Вашингтон теперь открыто угрожает Дамаску.

"Если международное сообщество не может принимать решение, то есть государство, вынужденные принимать собственные меры. После применения химоружия Совет Безопасности не смог ни о чем договориться. Тогда США самостоятельно нанесли удар по авиабазе, с которой вылетали бомбардировщики с химоружием. Также мы поступим и сейчас. Это не тот путь, которым мы хотели пойти, но сделаем это, если иного выбора не будет", — заявила Хейли.

То есть сложную ситуацию в пригороде столицы Сирии — Восточной Гуте, даже не скрываясь, хотят развернуть по той же схеме, которую уже обкатали накануне американского удара по авиабазе Шайрат. Гуманитарные нужды сирийцев, фактически находящихся в заложниках у террористов, на которых действие резолюции вообще-то не распространяется, — лишь предлог.

"Это политическая линия, и она вызвана не только и не столько заботой о гуманитарных нуждах сирийцев. Считаем важным, чтобы все понимали: в резолюции 2401 речь идет не о сиюминутном прекращении огня, что было бы утопией, а о предварительном достижении договоренностей между сторонами как условии устойчивой деэскалации во всех сложных районах Сирии, не только Восточной Гуте. Это единственный реалистичный путь. В резолюции содержится однозначное требование на этот счет", — сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Но ждать в Вашингтоне не собираются. США уже подготовили собственный проект резолюции — простой и понятный. В нем нереалистичное требование в условиях борьбы с террористами немедленного прекращения огня в пригороде Дамаска на 30 дней. Взятый с потолка сценарий (ведь повлиять на террористов Запад даже не пытается)- похож на элемент ультиматума. Потенциальная провокация с использованием химического оружия тоже может быть его частью.

"По имеющимся данным, 5 марта боевики применили в Восточной Гуте хлорсодержащее вещество. В результате пострадали более 30 местных жителей. Все это делается для того, чтобы подготовить почву для односторонних силовых акций против суверенной Сирии. Сегодня в выступлениях некоторых делегаций мы слышали такие намеки. По сути, взвешиваются шаги, способные нанести очередной тяжелейший удар по региональной стабильности", — сказал Небензя.

По данным газеты Washington Post, военные варианты действий против правительственных сил Сирии в администрации США уже обсуждались.

На эту тему Дональд Трамп на прошлой неделе беседовал с министром обороны Джеймсом Мэтиссом. В американском министерстве обороны информацию о разговоре тогда опровергли. Сейчас получается то, что у Пентагона было на уме у Никки Хейли уже — на языке.

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