Александр Овечкин: хочется забивать еще и еще

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился своими впечатлениями и эмоциями после того, как забросил юбилейную 600-ю шайбу в НХЛ. По словам 32-летнего форварда, ему по-прежнему хочется забивать еще и еще.

"Первое чувство — я это сделал, — сказал после победного матча Овечкин, которого цитирует NHL.com/ru. — Почетно находиться в числе этих 20 игроков. Но впереди еще много игр. Когда достигаешь такого числа, хочется забивать еще и еще. Сегодня осталось понаслаждаться совсем чуть-чуть — завтра новый день".

"Болельщики в Вашингтоне с первого дня поддерживали меня и команду. Это особенное чувство. Помню, было здорово, когда я забивал 500-й гол. Здесь были мои родители. А вот моя жена тогда не успела — она находилась в самолете. Но сейчас родители в Москве, а она здесь. Приятно, когда кто-то из родных находится на трибунах", — добавил он.

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц заявил, что весь тренерский штаб с самого утра говорил о скором достижении Овечкина. "Этим утром он вел себя очень тихо. Он знал, что сделает это сегодня. У Ови есть особенность — когда у него есть что-то на уме, он стремится сделать это сегодня же. Весь тренерский штаб говорил утром, что он сделает это сегодня. И он сделал", — отметил наставник "Кэпиталз".