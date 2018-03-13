"Манчестер Сити": три победы до досрочного чемпионства

13 марта 201810:00
"Манчестер Сити": три победы до досрочного чемпионстваЧитайте нас в Telegram
В чемпионате английской футбольной премьер-лиги состоялся один матч: лидер турнира "Манчестер Сити" играл в гостях против "Сток Сити". "Горожане" из Манчестера были сильнее своих оппонентов и выиграли со счетом 2:0.
Оба гола в команде Хосепа Гвардиолы забил Давид Сильва. Испанец отличился на 10-й и 50-й минутах встречи, обеспечив своему клубу 16-очковый отрыв от ближайшего преследователя – "Манчестер Юнайтед".
Стоит отметить, что в чемпионате Англии осталось провести 8 туров и это значит, что если "МанСити" выиграет три ближайших по времени матча – против "Брайтона", "Эвертона" и собственно "МанЮнайтед", — то команда Гвардиолы досрочно оформит чемпионство.
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