Фура въехала в подземный переход после ДТП на севере Москвы

Двое водителей пострадали в результате столкновения грузовиков во вторник утром на Ленинградском шоссе. Движение на оживленной магистрали было затруднено на протяжении трех часов, в настоящее время, как уточняет ЦОДД, поврежденные машины, одна из которых врезалась в подземный переход, эвакуировали. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

ДТП произошло около 6 часов утра недалеко от станции метро "Речной вокзал", где не поделили полосы "Газель" и большегруз. После столкновения фургон развернуло на дороге, а фура отлетела в сторону и протаранила опору подземного перехода.

По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал, помощь медиков потребовалась водителям автомобилей.

Если убрать "Газель" с проезжей части не составило труда, то на эвакуацию большегруза ушло почти три часа. За это время на дороге образовалась серьезная пробка, однако в настоящее время, как отмечает ЦОДД, движение по направлению в область свободное.