Татьяна Акимова: пропущу этап в Норвегии из-за болезни

Российская биатлонистка Татьяна Акимова, которая накануне была исключена из состава сборной страны на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, объяснила свое отсутствие в Норвегии нездоровьем. "Я действительно заболела", — написала спортсменка в социальной сети.

"Спасибо всем за поддержку, — сообщила Акимова в своем аккаунте в Instagram. – Я действительно заболела. Хочу объяснить ситуацию. Этап в Контиолахти пропустила намеренно и готовилась ехать в Осло. Но, к сожалению, я заболела. Из-за температуры пропустила несколько дней тренировок. Видимо какой-то вирус".

По словам биатлонистки, "не нужно искать каких-то других причин": "Делаю все, чтобы скорее восстановиться и вернуться в строй, но на это требуется время. Пока не хочу давать никаких прогнозов. Искренне желаю удачи всей нашей команде на предстоящем этапе".