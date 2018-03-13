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13 марта 201811:42

Создавая экономику доверия: обнародована повестка дня ПМЭФ-2018

Сергей Савостьянов/ТАСС

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Ключевой темой Петербургского международного экономического форума, который состоится 24-26 мая, станет построение экономики доверия. По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, это одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед страной.

"Президент определил цель вывести темпы роста российской экономики на уровень выше среднемировых. Для этого инвестиции должны составить 25-27% ВВП. Это комплексная задача, которая требует системного развития инфраструктуры и экспортных возможностей, создания новых удобных инструментов финансирования, значительного упрощения административных процедур, предсказуемых макроэкономических условий. Однако всего этого будет недостаточно, если на качественно новый уровень не выйдет доверие между населением, бизнесом и государством", — пояснил глава Минэкономразвития РФ.

Особенную актуальность темы развития доверия в экономической среде отметила и председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Сейчас формируются параметры новой модели роста. От того, какие условия государство сможет создать для эффективного и инновационного бизнеса, на какие индустрии и технологии сделаем ставку именно сейчас, зависит, сможем ли мы раскрыть потенциал российской экономики", — уверена глава Центробанка РФ.

Обсуждения в рамках сессий деловой программы будут проходить в четырех тематических направлениях: тематический блок "Глобальная экономика в эпоху изменений" затронет все аспекты экономических отношений: от демографии и проблем социального неравенства до развития энергетики, применения новых технологий в АПК, экономики Мирового океана, благотворительности и филантропии.

В рамках направления "Россия: используя потенциал роста" участники обсудят основные вызовы, стоящие перед экономикой страны, экспортный потенциал, пути выхода на лидерские позиции в мировой технологической и энергетической сфере. Кроме того, будут оглашены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, а также состоится сессия, посвященная конкурсу стартапов "Идея на миллион".

В тематическом блоке "Технологии для лидерства" состоятся дискуссии о влиянии новых технологий: применение искусственного интеллекта в реальном секторе, использование технологии блокчейн в управлении и бизнесе, построение цифровой инфраструктуры, генная терапия.

Блок "Человеческий капитал в цифровой экономике" сосредоточится на вопросах трансформации мирового рынка труда, роли образования в цифровой экономике и конкурентоспособности в условиях экономики знаний.

Кроме того на базе ПМЭФ состоятся Молодежный экономический форум, Форум малого и среднего предпринимательства, сессия Международного арктического форума "Арктика — территория диалога", пройдут тематические бизнес-завтраки и мероприятия в полюбившемся участникам формате "Беседы о будущем". Форсайт-сессию на тему "Будущее разума" проведет специалист в области теоретической физики Митио Каку, а бизнесмен Олег Тиньков расскажет о будущем технологического предпринимательства в России.

"Мы получили множество предложений, из которых выбрали и включили в программу лучшие, самые актуальные, отражающие ключевые вызовы, стоящие перед миром сегодня", — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ-2018 Антон Кобяков.

Более подробно ознакомиться с программой Петербургского международного экономического форума можно на официальном сайте мероприятия.

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