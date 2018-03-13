"Сбежавшая в Россию" Надежда Савченко нашлась в ПАСЕ

Накануне в украинских СМИ бурно обсуждались слова генпрокурора Юрия Луценко о том, что народный депутат Надежда Савченко уехала за границу вместо того, чтобы пойти на допрос в Службу безопасности Украины по делу Владимира Рубана – главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус", которого обвиняют в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия.

При этом депутат Рады от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук изданию LB.ua заявил, что Савченко, по его мнению, "могла сбежать в Россию".

Эти сообщения опровергла сама нардеп. На своей странице в "Фейсбуке" Савченко написала, что находится в Страсбурге, куда приехала с рабочей поездкой на сессию в ПАСЕ, где планирует обсуждать тему "освобождения украинских политзаключенных в России и пленных на оккупированных территориях".

Между тем, ее коллега по Верховной раде Тетерук со ссылкой на вице-президента ПАСЕ Владимира Арьева утверждает, что Савченко в составе делегации Украины нет.