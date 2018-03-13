Евгения Медведева пропустит чемпионат мира из-за травмы

Российская фигуристка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева пропустит чемпионат мира. Турнир пройдет в итальянском Милане с 19 по 25 марта. Таким образом, россиянка не сможет защитить свой титул.

"После углубленного медицинского обследования врачи рекомендовали Евгении Медведевой не выступать на чемпионате мира. Ее заменит Станислава Константинова, которая является первой запасной в сборной в этом сезоне", — сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, которого цитирует ТАСС.

Врачи рекомендовали Медведевой строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов. Однако фигуристке разрешено продолжать тренировки в зале и на льду. Сроки восстановления Медведевой составят от четырех до восьми недель.