Клиентов столичного автосалона обманули на 50 миллионов рублей

Клиентов столичного автосалона обманули на 50 миллионов рублейЧитайте нас в Telegram
Свыше 50 миллионов рублей переплатили клиенты столичного автосалона "ЦентрАвто-М", в который на днях наведались полицейские — сотрудников компании подозревают в мошенничестве при оформлении кредитных договоров, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Следственные действия сняли на видео.
По данным оперативников, персонал вводил в заблуждение клиентов относительно размера процентной ставки и комплектации автомобилей, тем самым нанеся ущерб на сумму не менее 50 миллионов рублей. О схеме работы мошенников полицейские не распространяются, но ее описали несколько посетителей салона. Так, жительница Ростова-на-Дону отмечает, что на протяжении недели разговаривала с сотрудниками компании, которые уверяли ее, что ее кредитная заявка с низким процентом уже одобрена банком, а часть расходов на дорогу салон возьмет на себя. В реальности все оказалось иначе. Знакомых по телефонным беседам менеджеров на работе не оказалось, заявку на кредит пришлось подавать заново, а в документах оказались совсем другие суммы.
"Я сама сотрудник банка, начинаю ознакамливаться с документами и все больше понимаю, что "попала" уже с проездом (на дорогу было потрачено 20 тысяч). В графике погашения указывалась ставка 26 процентов + страхование жизни 256 тысяч + карта помощи на дорогах на 156 тысяч + обязаловка КАСКО. На мой вопрос, почему я не могу оформить кредит, которые мне рассказывали по телефону, вразумительного никто не мог ответить. Менеджер мне сказал: где вы видели кредит с низкой ставкой?" — поведала клиентка, которая рассчитывала потратить в общей сложности 915 тысяч рублей, а ей выставили счет на 2 миллиона.
Менеджер пообещал женщине подарки (предварительно обязав ее подписать документ на их получение) и предложил повторно отправить заявку в банк в надежде на получение иной ставки.
"Было уже 20.00. Выходит кредитный брокер, пригласила меня в кредитный отдел. Смотрю, с уверенностью распечатывает документы на кредит. Я удивилась такой уверенности. Спрашиваю, неужели снизили ставку? Она говорит, да, все хорошо. Дает мне график погашения, и я еще больше в шоке! Ставка 25%, страхование жизни убрала, КАСКО убрала, но вместо этого всего -карта помощи на дорогах на ту же сумму. После долгих уговоров я отказалась. Подошел управляющий кредитного отдела и говорит, что вы должны подписать отказ на заказ-наряд по подаркам. Я написала. И он мне говорит: все, ждите неустойку с банка за срыв сделки по кредитному договору! Ваша подпись стоит! Я вырываю лист и рву его", — поделилась опытом несостоявшаяся покупательница, которой, как позже выяснилось, пришлось бы заплатить 125 тысяч рублей.
Когда негативных отзывов о работе автосалона скопилось предостаточно, в дело вмешались оперативники. На месте по подозрению в мошенничестве были задержаны четверо сотрудников, двоих взяли под стражу, остальных отправили под подписку о невыезде.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Цирк: Мария Захарова об обвинениях Терезы Мэй
- Вспоминая Олега Табакова
- Где ваши доказательства: Трамп не шпион Москвы
- "Сбежавшая в Россию" Надежда Савченко нашлась в ПАСЕ
- Песков прокомментировал слова Путина о "пурге"
Самое читаемое
-
Путин прокомментировал фото, где он скачет на медведе
- США ударят по сирийским войскам без разрешения Совбеза ООН
- В Британии травят российских журналистов и обещают бойкот чемпионата мира по футболу
- Цена жизни - 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
- Напиться и накуриться: что такое современная "вписка"?
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
Экономика
-
Россия не будет покупать американские облигации?
- Торговых войн еще можно избежать?
- Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС
- Самые конфликтные регионы России
- Генштаб РФ: если США ударят по Дамаску, мы ответим
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Как алкоголь может навредить здоровью: рак, психоз и не только
- 14 мифов о сне, в которые не стоит верить
- Родители, сажающие детей на диету, не всегда правы
- Правда или миф: растут ли волосы и ногти после смерти?
- Есть вопрос: что делать с недостатком витамина D
Вести в 20.00
-
Сцена была его жизнью: не стало Олега Табакова
- Россия выходит в лидеры агропромышленного рынка
- Трагедия под Истрой: собак-людоедов прикармливали на местном складе
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Автохаму на BMW вынесен приговор
- Опасный шопинг: поход в магазин едва не стоил москвичке жизни
- Нападение собак под Истрой: мужчина погиб, женщина в реанимации
- Гонки в Клину: буйного водителя отправили на психиатрическую экспертизу
- Личные факты из жизни великих: в столице представили редчайшие документы
- Спектакли в форматах комикса и чата: "Детский Weekend" пошел на эксперимент
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"