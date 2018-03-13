Клиентов столичного автосалона обманули на 50 миллионов рублей

Свыше 50 миллионов рублей переплатили клиенты столичного автосалона "ЦентрАвто-М", в который на днях наведались полицейские — сотрудников компании подозревают в мошенничестве при оформлении кредитных договоров, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Следственные действия сняли на видео.

По данным оперативников, персонал вводил в заблуждение клиентов относительно размера процентной ставки и комплектации автомобилей, тем самым нанеся ущерб на сумму не менее 50 миллионов рублей. О схеме работы мошенников полицейские не распространяются, но ее описали несколько посетителей салона. Так, жительница Ростова-на-Дону отмечает, что на протяжении недели разговаривала с сотрудниками компании, которые уверяли ее, что ее кредитная заявка с низким процентом уже одобрена банком, а часть расходов на дорогу салон возьмет на себя. В реальности все оказалось иначе. Знакомых по телефонным беседам менеджеров на работе не оказалось, заявку на кредит пришлось подавать заново, а в документах оказались совсем другие суммы.

"Я сама сотрудник банка, начинаю ознакамливаться с документами и все больше понимаю, что "попала" уже с проездом (на дорогу было потрачено 20 тысяч). В графике погашения указывалась ставка 26 процентов + страхование жизни 256 тысяч + карта помощи на дорогах на 156 тысяч + обязаловка КАСКО. На мой вопрос, почему я не могу оформить кредит, которые мне рассказывали по телефону, вразумительного никто не мог ответить. Менеджер мне сказал: где вы видели кредит с низкой ставкой?" — поведала клиентка, которая рассчитывала потратить в общей сложности 915 тысяч рублей, а ей выставили счет на 2 миллиона.

Менеджер пообещал женщине подарки (предварительно обязав ее подписать документ на их получение) и предложил повторно отправить заявку в банк в надежде на получение иной ставки.

"Было уже 20.00. Выходит кредитный брокер, пригласила меня в кредитный отдел. Смотрю, с уверенностью распечатывает документы на кредит. Я удивилась такой уверенности. Спрашиваю, неужели снизили ставку? Она говорит, да, все хорошо. Дает мне график погашения, и я еще больше в шоке! Ставка 25%, страхование жизни убрала, КАСКО убрала, но вместо этого всего -карта помощи на дорогах на ту же сумму. После долгих уговоров я отказалась. Подошел управляющий кредитного отдела и говорит, что вы должны подписать отказ на заказ-наряд по подаркам. Я написала. И он мне говорит: все, ждите неустойку с банка за срыв сделки по кредитному договору! Ваша подпись стоит! Я вырываю лист и рву его", — поделилась опытом несостоявшаяся покупательница, которой, как позже выяснилось, пришлось бы заплатить 125 тысяч рублей.

Когда негативных отзывов о работе автосалона скопилось предостаточно, в дело вмешались оперативники. На месте по подозрению в мошенничестве были задержаны четверо сотрудников, двоих взяли под стражу, остальных отправили под подписку о невыезде.