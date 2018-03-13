Смертельная авария Lada Vesta и скорой помощи в Перми попала на видео

Смертельная авария Lada Vesta и скорой помощи в Перми попала на видеоЧитайте нас в Telegram
Автомобиль Lada Vesta без номеров на скорости выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, легковушка протаранила карету скорой помощи. В результате в больницу попали шесть человек. Одна из пострадавших, 19-летняя пассажирка отечественного авто, скончалась в медучреждении. Момент столкновения попал в объектив городской камеры видеонаблюдения.
Трагический инцидент произошел около 04:10 в понедельник, 12 марта, на улице Ленина в Перми.
На кадрах хорошо видно, как легковушка влетела в "Газель" медиков - удар был такой силы, что скорую развернуло, осколки корпуса разлетелись по проезжей части. Сразу после ДТП в кадре появилась полицейская машина с включенными проблесковыми маячками.
Как сообщают местные СМИ, водитель Lada сбежал с места аварии, но спустя 12 часов уже был задержан полицией. Им оказался 25-летний пермяк, который признался, что на момент ДТП был пьян. Свой побег молодой человек объяснил страхом наказания.
"Я сбежал с места аварии, потому что был пьян и испугался, что меня посадят", — рассказал он правоохранителям.
Помимо этого на автомобиле беглеца не было номерных знаков. Как выяснилось, машина была куплена пару дней назад его другом, который дал ее покататься приятелю.
"В результате ДТП пострадали водитель "Газели" 1968 года рождения и два его пассажира 1992 и 1983 годов рождения. Кроме этого, различные травмы получили три пассажира легкового автомобиля 1994, 1998 и 1999 годов рождения. Все пострадавшие госпитализированы", — рассказали в местном управлении ГИБДД.
Спустя несколько часов после аварии в больнице скончалась 19-летняя девушка, ехавшая на пассажирском сидении в Lada.
В данный момент в отношении водителя возбуждено уголовное дело, идет расследование.
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