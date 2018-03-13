Делегация из Таиланда приехала на Ямал в тапочках и шортах

На Ямал для участия в образовательном форуме приехали школьники и преподаватели из Таиланда. Каково же было удивление местных жителей, когда они увидели, что гости из прибыли на Крайний Север одетыми явно не по погоде: они были в шортах, легких куртках и летней обуви.

Гостей сразу же обеспечили теплыми вещами и напоили горячим чаем. 13 марта тайские школьники знакомились с национальной культурой, посетили музей, городскую гимназию и даже попробовали освоить русский язык, сообщает телекомпания "Ямал-Регион".

Для гостей из Таиланда также запланированы катания на снегоходах, тюбингах, лыжах, экскурсия на стелу "Полярный круг" и на газовый промысел.