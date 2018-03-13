Автохаму на BMW вынесен приговор

Вынесен приговор по нашумевшему делу водителя BMW Руслана Вьюнова. Он получил полгода исправительных работ за то, что избил женщину на пешеходном переходе на глазах ее детей.

Приговор обвинительный, и естественно он не устроил и подсудимого — Вьюнова и его адвоката. Но при этом их реакция была спокойной. Изначально прокуратура просила для автохама год ограничения свободы. Кроме того, пострадавшая требовала компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Но в итоге решение суда таково: полгода исправительных работ и водитель должен выплатить 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Разбирательство длилось почти год. Произошло все в мае 2017-го: Мария Моисеева переходила дорогу по зебре с детьми, и в этот момент их чуть не задел внедорожник. Женщина, возмутившись ударила рукой по капоту, что буквально привело в ярость Руслана Вьюнова, который находился за рулем. Он остановился, догнал женщину и ударил ее несколько раз в плечо.

Это подтвердила экспертиза: врачи зафиксировали у пострадавшей ушибы. Но сам Вьюнов факт избиения категорически отрицал во время всего процесса. А вот Мария говорит, что ей пришлось обращаться за помощью психологов, чтобы дети пришли в себя после инцидента.

Потерпевшая уже заявила, что приговором довольна. Сам срок и форма наказания для нее не принципиальны: важно, что суд встал на ее сторону.

Сейчас все участники ждут выдачи решения на руки. После ознакомления Вьюнов теоретически сможет его обжаловать.