Тренер "Севильи" Монтелла: нам очень нужен четвертьфинал

Наставник испанского футбольного клуба "Севилья" Винченцо Монтелла накануне гостевого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед" верит в своих подопечных. Хотя итальянец понимает, что домашняя ничья (0:0) дает не слишком много шансов.

"Для "Севильи" это невероятно важный матч, — цитирует Монтеллу Спортс.Ru со ссылкой на официальный сайт УЕФА. – Нам очень нужно выйти в четвертьфинал. Конечно, мы знаем, как трудно играть на этом великом стадионе приезжим командам".

"Мы все прекрасно понимаем, что нужно выложиться на 100% и верить, что в ключевые моменты удача будет на нашей стороне. Мы должны сыграть так, как того потребует ситуация завтра вечером. Порой обороняться, порой атаковать. Иногда нам нужно будет взвинтить темп, иногда – сбавить обороты", – сказал Монтелла.