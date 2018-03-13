Генштаб РФ пообещал ответить Штатам, если они атакуют российских военных в Дамаске

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Конфликт в Сирии 47 минут назад
Генштаб РФ пообещал ответить Штатам, если они атакуют российских военных в ДамаскеЧитайте нас в Telegram
В Дамаске находятся российские военные специалисты и полицейские. Они работают в Министерстве обороны Сирии и Центре по примирению враждующих сторон. Если они окажутся под ракетно-бомбовым ударом США, то вооруженные силы РФ будут вынуждены применить силу для защиты своих военнослужащих.
Так начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов отреагировал на сообщения, что Штаты планируют атаковать правительственные кварталы Дамаска.
По данным Генштаба РФ, в Восточной Гуте планируется масштабная провокация. Туда уже свезли детей, женщин и стариков из других районов Сирии. Они должны будут изображать жертв химической атаки. Также в пригород Дамаска уже прибыли представители печально известных "белых касок" и съемочные группы.
Липовая химическая атака станет поводом для США обвинить в ней официальное руководство Сирии и ударить по правительственному кварталу столицы.
В самой Восточной Гуте пока сохраняется тяжелая ситуация, заявил Валерий Герасимов . Террористы, которых коалиция считает "умеренной оппозицией", взяли жителей этого района в заложники и используют их в качестве живого щита. Попытки протестов пресекаются массовыми расстрелами. Так, в населенном пункте Хаммурия были убиты 4 демонстранта, 10 получили ранения. В Кафр-Батна от пуль террористов погибло 5 человек, еще 12 ранено.
При этом боевики, окопавшиеся в Восточной Гуте, продолжают обстреливать другие районы сирийской столицы. За последний месяц их жертвами стали 15 человек, число раненых среди мирных граждан достигло 133.
Глава российского МИДа Сергей Лавров даже не нашел "нормальных терминов", чтобы описать угрозы США. Штаты называют себя мирной нацией, но готовы в любой момент начать бомбить сирийское правительство. Одновременно с этим, американцы винят в срыве резолюции о прекращении огня в Республике Россию и Иран, добавил руководитель внешнеполитического ведомства РФ
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