Показана новая модель летающего такси. Видео

Испытание нового летающего такси под названием Cora продемонстрировала американская компания Kitty Hawk, спонсируемая сооснователем Google Ларри Пейджем. Тестовые испытание были проведены в Новой Зеландии по соглашению с местными властями, сообщает NY Times.

Новое летающее такси от Kitty Hawk может передвигаться со скоростью до 180 километров в час. Производители уверюят, что на одном заряде батареи транспортное средство может пролететь около 100 километров.

"Такси Cora не нужна взлетно-посадочная полоса, так как она взлетает и садится вертикально. Оно легко может "припарковаться" на крыше домов", — утверждают производители. Летающие такси, произведенные американской компанией, планируют запустить в эксплуатацию в течение трех лет.



Ранее сообщалось, что компания Airbus провела испытание своего летающего такси.