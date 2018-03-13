Голос Брюса Уиллиса и Осла из "Шрека": Вадим Андреев о славе "Баламута" и забвении

Громкая слава пришла к Вадиму Андрееву, когда ему было всего 19 лет. Тот самый "баламут" из 1970-х в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" рассказал о том, как гонорар от этого фильма дал ему возможность жениться, ведь успех был у фильма оглушительный.

Актер признается, что от звездной болезни, которая тогда уже почти началась, спасла женитьба и то, что вскоре после выхода фильма его забрали в армию.

С женой Галиной, которую актер полюбил с первого взгляда, они уже 40 лет, хотя брак не раз мог рухнуть. Но выдержал. В том числе и испытания 1990-х, когда резко замолчал телефон, Андреева перестали приглашать сниматься в кино и он ушел из театра.

Тогда спасла актера "озвучка". Голосом Андреева для российских зрителей говорили Пьер Ришар, Эдди Мерфи, Джек Николсон. Кроме того, он был официальным (утвержденным в Голливуде) голосом Брюса Уиллиса в России, а дети знают Вадима Андреева по голосу Осла из знаменитого мультфильма "Шрек".

Со смехом вспоминают Корчевников с Андреевым и съемки сериала "Кадетство". Однажды телеведущему в ресторане принесли рыбное блюдо, которое выглядело как "три плевочка на огромной блюде". Андреев признается, что до сих пор смеется, вспоминая слова Корчевникова: "Я думал, что эта рыба будет выглядеть более мужественно".

О том, как актеру удалось сохранить брак в непростые времена, на какие подводные камни натыкался в профессии, как смог побороть пристрастие к алкоголю и какую роль в судьбе актера сыграли фильмы "У матросов нет вопросов" и "Женатый холостяк"? Об этом – в очередной программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".