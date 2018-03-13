Морж вмешался в работу вахтовиков на Ямале

Любопытный морж выступил своеобразным куратором вахтовиков в Ямало-Ненецком автономном округе, на время остановив их работу. Один из рабочих снял представителя ластоногих на видео.

"Мы лунки делаем не ему, а себе — для съёмки дна, измерения осадка ила. А он работать мешает", — пояснил изданию "Север-Пресс" автор записи Александр Игнатов.

Кадры эти были сделаны еще в конце января в поселке Сабетта, но разошлись по Сети только сейчас. На записи видно, что морж благожелательно и даже игриво отнесся к людям — он то и дело прятался от них под воду, но тут же выныривал. Когда игра ему наскучила, он выбрался на лед и отправился знакомиться с вахтовиками.

За свою лояльность угощения животное, судя по всему, не получило, так что вскоре удалилось в лунку.