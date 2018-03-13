На территории ЗИЛа провалилась земля. Под завалами находится рабочий

Обвал грунта произошел на территории бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы при проведении земляных работ.

Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, произошел несчастный случай — при прокладке канализации и проведении земляных работ обвалился грунт и под завалами оказался рабочий. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.