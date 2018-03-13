Танковые гусеницы теперь будут собирать роботы

На предприятии "Омсктрансмаш" заработала в полную силу первая в России полностью автоматическая сборочная линия гусениц для бронетехники. Люди теперь только следят за процессом, сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех".

Роботы взяли на себя тяжелую и кропотливую работу. Все-таки одна гусеничная лента состоит примерно из тысячи разных деталей. Собирать их в единое целое у автоматизированного производства получается в четыре раза быстрее и заметно качественнее, утверждают специалисты "Омсктрансмаша". Плюс, конвейер еще и сам проверяет на прочность и обкатывает готовые траки.

Новая линия способна выпускать практически любые гусеницы. Причем как для серийной бронетехники, так и для перспективной. На данный момент омское предприятие производит 21 вид лент.

Гусеницы для бронетехники – это сложное, технологичное изделие. Оно должно выдерживать нагрузку в несколько тонн. Одна тяжелая боевая машина изнашивает до 4 комплектов траков за время службы.

На "Омсктрансмаше" ленты делают только из высококачественной стали, которая проходит специальную механическую и термическую обработку. В том числе, специалисты предприятия создали собственную технологию, способную сделать гусеницы еще прочнее.