Сборная Украины по биатлону бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени

Украинская сборная по биатлону не примет участие в девятом этапе Кубка мира в Тюмени. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. Соревнования пройдут с 22 по 25 марта.

После встречи с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком министр написал: "Было принято общее решение — Украина не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени".

Жданов добавил, что такое решение принято, так как "речь идет о стране агрессоре, которая нарушает международные законы, в том числе в области спорта, и не следует антидопинговым правилам".