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Медицинская техника и технологии будущего 1 час назад

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13 марта 201817:15 Евгения Ефимова

Чешуя рыб позволит залечивать раны

Сингапурские учёные использовали в своей работе чешую трёх разных рыб.
Фото NTU.

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Навскидку сложно придумать какой-либо способ применения для рыбьей чешуи. Вот и в рыбной отрасли не знают, что с ней делать, а потому выбрасывают на свалку тоннами. Между тем специалисты Наньянского технологического университета (Сингапур) считают, что такие отходы помогут залечивать раны людей. Они выяснили, что коллаген, полученный из чешуи, может найти различные биомедицинские применения.

Напомним, что коллаген — это фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилия, кости, хрящи, дерма) и обеспечивающий её прочность и эластичность. По словам учёных, коллаген из рыбьей чешуи особенно хорошо себя проявляет при восстановлении и регенерации. Он "ремонтирует" кожу, способствуя образованию кровеносных и лимфатических сосудов.

И хотя коллаген, извлечённый из чешуи рыб, уже сам по себе может способствовать заживлению ран, учёные решили пойти дальше и "доработать" его.

Сначала исследователи на сингапурской рыбоводческой ферме собрали чешую морского окуня, змееголова и тиляпии, а затем извлекли из неё коллаген. После этого учёные модифицировали его и наложили на участки повреждённой кожи мышей.

В результате такая "добавка" способствовала образованию как кровеносных, так и лимфатических сосудов, что улучшило процесс восстановления кожи. По мнению учёных, извлечённый из чешуи коллаген можно было бы использовать при создании повязок для заживления ран, которые способствуют восстановлению и регенерации тканей.

Химическая модификация позволила учёным создать водорастворимый коллаген, который можно "объединять" с лекарствами и изготавливать таким образом более современные повязки для заживления ран. (Обычный коллаген растворяется только в кислотных условиях, а это для большинства препаратов губительно.)

Таким образом модифицированный коллаген может служить в качестве переносчика лекарств (факторов роста, например), способных в разы улучшить процесс регенерации после ранения.

Коллаген ранее уже использовался при создании материала для повязок на рану из-за его благоприятных биологических свойств, говорит Эндрю Тан (Andrew Tan) из Школы биологических наук при Наньянском технологическом университете. "Накладывание коллагеновых повязок на рану стимулирует рост ткани, что помогает при совершенно разных случаях ушибов или повреждений. Коллагеновые повязки могут быть самыми разными – гели, пасты, порошки и накладки. Такие повязки могут заживлять раны любых размеров", — говорит он.

Проблема в том, что обычно коллаген получают из кожи коров, свиней или овец. По мнению учёных, у таких "источников" есть ряд недостатков.

"Клиническое применение таких материалов было ограничено из-за культурных и религиозных ограничений", — говорит Клео Чунг (Cleo Choong).

Кроме того, как отмечает сингапурский учёный, такой коллаген ещё будут долго проверять из-за риска заболеваний, которые могут передаваться от млекопитающих человеку. В связи с этим в последние годы промышленное использование коллагена, полученного не из млекопитающих, приобретает всё большее значение.

Есть у рыбьей чешуи и еще один плюс: вероятно, она также будет более дешёвым источником коллагена, так как этот материал по сути являются отходами рыбохозяйственной отрасли. Примерно 200 миллиграммов коллагена можно получить из 10 граммов рыбьей чешуи (от одной или двух рыб), сообщается в пресс-релизе вуза.

Согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН о состоянии мирового рыболовства и аквакультуры за 2016 год, ожидается, что производство аквакультуры достигнет 102 миллионов тонн к 2025 году. В результате чего будет образовываться значительное количество отходов, которые можно было бы применить в том числе и для биомедицинских исследований.

По словам владельца сингапурской рыбоведческой фермы Тэо Кхай Сэна (Teo Khai Seng), с которой сотрудничали учёные, его подопечные ежедневно очищают и перерабатывают больше двух сот рыб, продавая её оптовикам, ресторанам и простым покупателям. "Если выброшенная чешуя рыб сможет в будущем найти биомедицинское применение, то это было бы отличным использованием отходов", — заключает он.

Результаты исследования представлены в научном издании Acta Biomaterialia.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что за заживлением раны будет следить "умный" бинт. Кроме того, сообщалось о противоинфекционной повязке, которая поможет в лечении серьёзных ожогов.

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