"Карамба!": оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину

Жительница Перу Сантуса Нина Хуалпа погибла под градом камней, когда отчитывала природу за капризы и вспышки гнева, из-за которых оказалась перекрыта единственная автомобильная дорога, соединяющая город Паукартамбо с внешним миром, сообщает La Republica. Оказавшиеся рядом местные жители сняли на видео последние минуты жизни 35-летней перуанки.

Инцидент произошел около 16:30 в минувшее воскресенье, 11 марта, в регионе Куско, с одноименной столицей которого Паукартамбо как раз и соединяет оказавшаяся под завалами дорога. Водители и пассажиры заблокированных на дороге машин отправились осматривать место схода оползня, среди них оказалась и Сантуса Нина Хуалпа. Уставшая от проливных дождей женщина, которая, как утверждают очевидцы, была сильно пьяна, забралась на образовавшуюся насыпь и принялась отчитывать скалу (и природу в целом) за столь безрассудное поведение.

Все просьбы знакомых спуститься вниз или отойти в сторону женщина проигнорировала, ее не испугал даже небольшой камнепад — перуанка продолжала стоять на своем. Трагический исход не заставил себя ждать — послышался грохот, и вторая волна оползня накрыла дорогу и Сантусу Нину Хуалпу.

Ее тело обнаружили спустя сутки в нескольких десятках метров от места схода оползня, еще несколько часов ушло у спасателей на то, чтобы извлечь его из-под камней. Из-за продолжающихся ливней и угрозы схода селей дорога в настоящее время остается закрытой.