Российские керлингисты одержали четвертую победу на Паралимпиаде

На Паралимпийских играх в Пхенчхане продолжается турнир по керлингу на колясках среди смешанных команд. Российские керлингисты, выступающие под нейтральным флагом, одержали четвертую победу на турнире.

13 марта россияне обыграли сборную Великобритании со счетом 8:2 в седьмом матче предварительного раунда соревнований. В турнирной таблице российские керлингисты делят четвертое место с командами Германии и Великобритании. В следующем матче 14 марта россияне сыграют с командой Канады.