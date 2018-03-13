Fancy Bears сообщили о коррупции в Федерации бобслея и скелетона Канады

Хакерская группа Fancy Bears вышла из спячки и опубликовала новое расследование, которое посвящено коррупции в Федерации бобслея и скелетона Канады (BCS). Согласно данным хакерам, глава организации Сара Стори брала деньги со спортсменов за участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду 2018 года.

Хакеры заявили, что в 2013 году Стори использовала свое служебное положение, чтобы внести изменения в устав BCS, отмечает РИА Новости. Внесенные поправки, противоречащие канадскому законодательству, дали ей преимущество на выборах президента организации в 2014 году, сделав ее единственным возможным кандидатом. После избрания Стори стала злоупотреблять властью и заставила нескольких ведущих канадских скелетонистов и бобслеистов платить существенные суммы, чтобы участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2018 года.