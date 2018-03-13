Путин: Дагестан должен перестать быть убыточным регионом

Дагестану, который пока сильно зависит от дотаций и субсидий, надо вернуть статус региона-донора. Об этом Владимир Путин заявил во время рабочей поездки в республику. О том, как добиться таких перемен, а также о самых острых проблемах Дагестана — безработице и коррупции — президент говорил не только с чиновниками. Он пообщался и с местными жителями. В том числе с теми, кого впервые встретил еще в 1999-м, когда республика отражала нападение террористов.

Борт № 1 приземляется в аэропорту Махачкалы. Первая встреча президента — с ветеранами антитеррористической операции. Вспоминали о том, как тогда, в августе 1999-го дагестанцы все вместе встали на защиту своей республики. Полковник МВД в отставке Мурадис Алидибиров командовал отрядом и организовывал отражение бандитского нападения. Подорвался на мине. Был тяжело ранен. Именно после встречи с Мурадисом Путин тогда сказал: "Характер дагестанцев я узнал по нему".

Ну, а в Доме правительства президента уже ждут республиканские министры.

"Должен сказать, что мне было интересно поговорить с людьми, послушать их, в том числе ополченцев, которые принимали участие в событиях 1999-ого года, послушать их оценки того, что происходит не только на их малой родине, в их регионах. Ну, а сегодня предлагаю обсудить ключевые вопросы социально-экономического развития Дагестана. Что предстоит сделать для того, чтобы более эффективно задействовать потенциал региона, создать дополнительные возможности для повышения качества жизни людей", — сказал Путин.

Хотя за последние годы и так сделано немало. Президент приводит статистику. В прошлом году резко, особенно на общероссийском фоне, выросло промышленное производство. В лидерах обрабатывающий сектор.

"Важно, что такие результаты оказали влияние на рост реальных доходов граждан. Вместе с тем хочу сразу отметить, и вы это знаете не хуже, чем я, реальные доходы жителей Дагестана ниже, чем средние доходы граждан России по стране в целом. Над этим, безусловно, нужно работать, над повышением доходов дагестанцев. Особо отмечу демографическую динамику, на протяжении последних лет в Дагестане один из самых высоких в России показателей по рождаемости. Ну, что мне было приятно отметить, снижение детской и материнской смертности и конечно, то, что Дагестан здесь находится в общероссийском тренде — это очень хорошо. Это свидетельствует о том, что здесь много делается по этому важнейшему направлению", — отметил президент РФ.

Действительно, в республике совсем недавно построен перинатальный центр. И если раньше здесь совсем не делали высокотехнологичные операции, отправляли рожениц со сложными случаями в другие города, то теперь в Махачкале проводят до трех хирургических вмешательств ежегодно. Развивается сеть женских консультаций, роддомов. Свой перинатальный центр появился и в Хасавюрте.

"Вместе с тем, в регионе и много проблем, и вы это тоже, уважаемые коллеги, хорошо знаете. Так, бюджет республики по-прежнему сильно зависит от дотаций и субсидий. А когда-то, и сегодня тоже на встрече об этом вспоминали, Дагестан не был дотационной территорией. Надо вместе подумать, это, прежде всего, ваша задача, но при поддержке федерального центра, о том, как нужно добиться того, чтобы это состояние вернулось в Дагестан. Чтобы республика не была на 70% зависим от дотаций и субсидий из федерального бюджета. И дело не в том, что нам жалко из федерального бюджета этих денег, дело совсем не в этом, а дело в том, что поднять собственные производственные мощности. Дело в том, чтобы создавать здесь новые рабочие и хорошо оплачиваемые интересные новые рабочие места, высокотехнологичные", — поставил задачу глава государства.

Но пока очень сложной остается ситуация с безработицей. Которая намного выше, чем в среднем по России. А зарплаты, конечно, совсем другие. Сложнее всего выпускникам вузов и жителям предпенсионного возраста. И конечно, говорит президент, сильнее всего тормозит развитие коррупция.

"Это не только беда Дагестана, собственно говоря, вся страна об этом знает, с этим сталкиваются регионы на востоке и на западе России, на юге, и на севере. И Дагестан эта болезнь тоже не обошла стороной, но я убежден, что в республике есть все возможности, чтобы выйти на новый уровень развития, ключевые задачи повышения уровня реальных доходов и заработных плат граждан, создание новых рабочих мест, модернизация инфраструктуры и социальной сферы", — сказал Путин.

Президент предлагает максимально задействовать конкурентные преимущества региона. Удобное географическое положение на пересечении международных транзитных коридоров, мягкий климат, мощная гидроэнергетика и почти неиспользуемый туристический потенциал. Об перспективах Дагестана глава государства говорил отдельно и с главой республики, Владимиром Васильевым.

"У вас уже сложилось видение того, что нужно делать в самое ближайшее время для развития Дагестана. На чем вы считаете нужно сосредоточиться в самое ближайшее время?", — спросил Путин.

"Владимир Владимирович, вы сегодня разговаривали с людьми. Я смотрел на это, следил за реакцией. Сказали следующее: мы должны выстроить такие отношения, чтобы люди, где бы, они не жили, чувствовали себя защищенными. Поэтому это, я так понимаю и наша сейчас задача. Решаем те социальные вопросы, которые есть, выполняем указы и те обязательства, которые есть", — ответил Васильев.

Особое внимание Путин просит уделить созданию благоприятных условий для малого предпринимательства. Ну, а со стороны федерального центра вся необходимая поддержка будет обеспечена.