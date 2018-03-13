Новый интернет-проект позволяет узнать дни рождения слов

Американское издательство Merriam-Webster запустило интересный проект Time Traveller ("Машина времени"), который позволяет узнать, в каком году появилось то или иное слово. С помощью подобного "путешествия" можно проследить историю английской лексики, начиная с XII века.

На сайте проекта можно выбрать год (например, год вашего рождения), и в окне высветится, какие слова появились в этот период в словаре Уэбстера.

К примеру, слово "целлюлит" родилось в 1968 году, "воздушный поцеуй" (air-kiss) – в 1975-м, "мем" (meme) – в 1976-м, а "хиджаб" и "хип-хоп" – в 1980-м.

В 1986 году в английском языке пявилось слов glasnost, тогда же словарь признал "законным" понятие "крафтовое пиво". В 1994-м появилось определение метросексуалов, в 1999-м – блогов, в 2002-м "селфи", в 2005-м – "секстинг" (отправление кому-то сообщений интимного характера).