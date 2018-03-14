IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мираЧитайте нас в Telegram
Во вторник, 27 марта, в Большом зале консерватории состоится торжественное открытие IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича. В этот день великому музыканту, педагогу и общественному деятелю исполнился бы 91 год.
В первый день фестиваля на сцену выйдет один из ведущих европейских коллективов с почти столетней историей Симфонический оркестр Берлинского радио (дирижер — Томас Сондергаард, Дания) и испанский виолончелист Пабло Феррандес. В программе — Сергей Прокофьев, Симфоническая сюита "Любовь к трем апельсинам", Симфония-концерт для виолончели с оркестром e-moll, Симфония № 7 cis-moll.
Лауреат многочисленных премий и конкурсов Пабло Феррандес к 26 годам уже имеет за плечами выступления на главных концертных площадках мира и сотрудничество с такими дирижерами, как Зубин Мета, Адам Фишер, Юрий Темирканов. Играть Пабло Феррандес будет на уникальном инструменте – виолончели Антонио Страдивари "Лорд Эйлсфорд" 1696 года.
29 марта Симфонии №10 и №29, а также Серенаду G-dur Моцарта исполнит Камерный оркестр "Вена-Берлин", в составе которого играют только солисты двух ведущих симфонических оркестров мира – Венского и Берлинского. За дирижерский пульт поднимется Райнер Хонек – выдающийся австрийский интерпретатор.
В Концерте №1 C-dur Гайдна российская публика услышит одного из ведущих виолончелистов современности Готье Капюсона (Франция) – лауреата многочисленных международных конкурсов. Готье Капюсон играет на виолончели работы Маттео Гоффриллера (1701) и является эксклюзивным артистом компании Erato (Warner Classics).
1 апреля в концерте русской музыки один из лучших коллективов нашей страны Российский национальный оркестр, снискавший за четверть века существования признание критиков и любовь публики всего мира, исполнит Увертюру-фантазию Чайковского "Ромео и Джульетта" и Симфоническую сюиту "Шехеразада" Римского-Корсакова. Создатель и художественный руководитель РНО Михаил Плетнев в этот вечер уступит место за дирижерским пультом именитому итальянскому маэстро Пьеру Карло Орицио и исполнит партию фортепиано в Концерте fis-moll Скрябина.
2 апреля московская публика услышит одно из самых грандиозных и глубоких произведений Баха "Страсти по Матфею" в интерпретации немецких музыкантов. Под управлением Эноха цу Гуттенберга соединятся три выдающихся коллектива: Оркестр KlangVerwaltung, Хор KlangVerwaltung и Мюнхенский хор мальчиков.
3 апреля в заключительном концерте IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича на сцене Государственного Кремлевского Дворца впервые в России будет показано мультимедийное представление, созданное Дворцом искусств королевы Софии в Валенсии и Римским оперным театром в Термах Каракаллы. Вдохновением для режиссера Карлуса Падриссы (Испания) и видеорежиссера Эммануэля Карлье (Франция) стала написанная столетие назад музыка "Римской трилогии" Респиги, которую в этот вечер исполнит Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением дирижера Антонио Мендеса из Испании.
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича не только в полной мере достоин памяти великого музыканта, но и является прямым продолжением той высокой миссии, которой всю свою жизнь посвятил Маэстро Ростропович: Фестиваль расширяет музыкальные границы нашей страны, создавая уникальное культурное пространство и объединяя десятки тысяч людей со всего мира.
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