Аттракцион неслыханной щедрости: тренер Хаджи отдал свою карточку футболистам

Легендарный в прошлом футболист, а ныне главный тренер "Вииторула" Георге Хаджи решил отблагодарить команду после ее выхода в плей-офф чемпионата Румынии. Он отдал игрокам свою банковскую карточку, заявив, что они могут как следует погулять на средства наставника.

"Вы можете потратить, сколько хотите. Сегодня вечером можете гулять свободно, тут достаточно денег", – цитирует Хаджи "Спорт-экспресс".

Это событие произошло после победы "Вииторула" над "Политехом Яссы", обеспечившей клубу выход в плей-офф румынского чемпионата.