Донецкая фильтровальная станция прекратила работу из-за постоянных обстрелов

Донбасс остается без питьевой воды. Руководство фильтровальной станции приняло решение эвакуировать персонал и временно приостановить работу. Решение принято из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, передает телеканал "Россия 24".

Под огонь уже в третий раз за неделю попали автомобили с сотрудниками дежурной смены. Водители отказываются садиться за руль, а работники — ехать под обстрелом. Фильтровальная станция находится на нейтральной территории и снабжает водой жителей по разные стороны линии разграничения.