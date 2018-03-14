"Рома" не пустила "Шахтер" в четвертьфинал Лиги чемпионов

В Риме состоялась ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и донецким "Шахтером". В первой встрече победа осталась за украинской командой – 2:1. Однако этого не хватило им, чтобы по сумме двух матчей пройти дальше. Хозяева поля победили со счетом 1:0 и вышли в следующий раунд турнира.

В первом тайме соперники отличиться не смогли. Футболистам "Ромы" необходимо было забивать, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов. И им это удалость сделать после перерыва. На 52-й минуте босниец Эдин Джеко выскочил один на один с Пятовым и пробил мимо вратаря. Этот гол стал победным и вывел итальянскую команду в четвертьфинал турнира.

Любопытно, что "Шахтер" впервые вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов в 2011 году, когда по сумме двух встреч одолел именно "Рому". На этот раз украинцам пройти дальше не удалось.