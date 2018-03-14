Из-за неразорвавшегося снаряда времен войны в Италии эвакуированы 20 тысяч человек

В итальянском городе Фано на побережье Адриатики найден неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны. Он обнаружен на стройке, которая получила статус зоны потенциальной опасности. Эвакуированы более 20 тысяч человек.

В целях безопасности люди покинули все близлежащие строения: жилые дома, общественные здания, местную больницу. Кроме того, власти закрыли вокзал, который находится в 1,8 километра от места опасной находки. Железнодорожное сообщение приостановлено, передает ТАСС.

В ближайшие часы саперы обезвредят снаряд: он будет взорван в открытом море.