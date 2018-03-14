Жозе Моуринью: второй гол сделал нашу задачу невозможной

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал игру своей команды в 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Севильи". По мнению португальского специалиста, его футболисты временами показывали неплохой футбол, имея хорошие шансы забить.

"У нас были хорошие отрезки в игре, мы не так хорошо контролировали всю игру, но я не могу сказать, что мои игроки делали что-то не так. Это футбол, мы проиграли, завтра будет другой день, а в субботу другой матч", — приводит слова наставника "Красных дьяволов" РИА Новости со ссылкой на BBC.

Также он отметил, что его команда не воспользовалась своими шансами, чтобы забить в этой встрече. А вот соперник сумел найти путь к воротам "Манчестера". "Севилья" забила один гол, и игра стала более эмоциональной. Второй гол сделал нашу задачу невозможной", — добавил Моруинью.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" уступил дома "Севильи" со счетом 1:2 и выбыл из турнира.