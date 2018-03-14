Тренер "Ромы" Ди Франческо: это была победа, добытая мужчинами

Главный тренер итальянского клуба "Рома" Эусебио Ди Франческо похвалил свою команду, обыгравшую донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышедшую в следующую стадию плей-офф. Он также заявил, что его футболисты воспользовались ошибкой соперника.

"Больше всего мне понравилось то, что я увидел в раздевалке, так как это была победа, добытая мужчинами, единой группой, которая движется вперед", — цитирует специалиста РИА Новости со ссылкой на Football Italia.

Ди Франческо отметил, что его команда действовала сосредоточенно. "Возможно, мы не показали высокого качества в последней трети, но мы знали, что рано или поздно они совершат ошибку, и мы должны будем этим воспользоваться", — заявил наставник римской команды.

Напомним, что в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" обыграла "Шахтер со счетом 1:0 и по сумме двух матчей вышла в четвертьфинал турнира.