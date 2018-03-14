Тренер "Ромы" Ди Франческо: это была победа, добытая мужчинами

Тренер "Ромы" Ди Франческо: это была победа, добытая мужчинамиЧитайте нас в Telegram
Главный тренер итальянского клуба "Рома" Эусебио Ди Франческо похвалил свою команду, обыгравшую донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышедшую в следующую стадию плей-офф. Он также заявил, что его футболисты воспользовались ошибкой соперника.
"Больше всего мне понравилось то, что я увидел в раздевалке, так как это была победа, добытая мужчинами, единой группой, которая движется вперед", — цитирует специалиста РИА Новости со ссылкой на Football Italia.
Ди Франческо отметил, что его команда действовала сосредоточенно. "Возможно, мы не показали высокого качества в последней трети, но мы знали, что рано или поздно они совершат ошибку, и мы должны будем этим воспользоваться", — заявил наставник римской команды.
Напомним, что в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" обыграла "Шахтер со счетом 1:0 и по сумме двух матчей вышла в четвертьфинал турнира.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Первый день Помпео
- Мария Захарова о деле Скрипаля: это международная провокация
- В Лондоне умер соратник Березовского
- Миллер назвал причины расторжения контрактов с "Нафтогазом"
- Вспоминая Олега Табакова
Самое читаемое
-
Актер из сериалов "Универ" и "Склифосовский" умер, не дожив до 50 лет
- США ударят по сирийским войскам без разрешения Совбеза ООН
- Трагедия под Истрой: собак-людоедов прикармливали на местном складе
- Черный ящик расскажет о гибели невесты и семи ее подруг
- "Это не лебедь, а птеродактиль": в Сети обсуждают фото Волочковой с животиком
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
Экономика
-
Россия не будет покупать американские облигации?
- Торговых войн еще можно избежать?
- Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС
- Самые конфликтные регионы России
- Генштаб РФ: если США ударят по Дамаску, мы ответим
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Как алкоголь может навредить здоровью: рак, психоз и не только
- 14 мифов о сне, в которые не стоит верить
- Родители, сажающие детей на диету, не всегда правы
- Правда или миф: растут ли волосы и ногти после смерти?
- Есть вопрос: что делать с недостатком витамина D
Вести в 20.00
-
Трамп провел кадровую рокировку
- В смерти Глушкова и Березовского найдены поразительные совпадения
- Гиперболоид инженера Гарина стал в России реальностью
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
На севере Москвы водитель едва не переехал пешехода, а потом избил
- Сотрудников автосалона подозревают в крупном мошенничестве
- Проворовавшегося директора столичной школы нашли в шкафу
- Первая "Ласточка": Москву и Иваново связал новый экспресс
- Что делать, если во дворе - снежный Эверест?
- Легендарный лингвист Игорь Шехтер отмечает вековой юбилей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"