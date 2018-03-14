Из-за отравления Скрипаля США могут ввести новые санкции против России

Старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес заявил, что сенат Конгресса может подтолкнуть Трампа к введению новых санкций против России из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Политик сам пообещал инициировать этот процесс, передает ТАСС.

Менендес напомнил о законе 1991 года о контроле химоружия. Согласно ему, президент должен выяснить, использовала ли страна химическое оружие и, в случае положительного ответа, ввести санкции. Ориентируясь на заявление британского премьера Терезы Мэй, сенатор назвал действия России "разрушительными и жестокими" и заявил, что они должны повлечь за собой "реальные последствия".

Сенатор обратился к случаю отравления брата Ким Чен Ына – Ким Чен Нама. После этого случая США внесли КНДР в список стран-спонсоров терроризма (наряду с Ираном, Сирией и Суданом), напомнил он. Менендес предполагает, что администрация может рассмотреть вопрос включения в этот список и России.

Мэй, на которую ссылается сенатор, утверждает, что к отравлению Скрипаля якобы причастна Россия, так как, скорее всего, для этого применялся газ "Новичок", созданный в СССР. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту в Солсбери. Кроме того, отметил он, Москва не получала от Лондона запроса о веществе, якобы примененном для отравления.

Глава российского МИД отметил, что, согласно Конвенции по запрещению химоружия, Лондон должен был безотлагательно обратиться к стране, которую подозревают в применении токсина и предоставить ей доступ к оговоренному отравляющему веществу. Для ответа на вопрос Конвенция предусматривает срок в 10 дней, подчеркнул Лавров.