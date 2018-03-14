Инфляция в России стала ниже американской

Инфляция в России впервые опустилась ниже американской. В феврале, по данным Росстата, потребительские цены в России выросли на 2,2 процента, а в Штатах — на 2,21 процента.

Центральный банк еще два года назад объявил о планах снизить инфляцию и направил все силы на достижение поставленной задачи. Целевым показателем регулятора является инфляция в 4 процента, то есть сейчас темпы роста потребительских цен даже ниже, сообщает телеканал "Россия 24".