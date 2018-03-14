Гол Щербака помог "Монреалю" победить "Даллас" Радулова

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Монреале одноименный клуб оказался сильнее "Даллас Старз" — 4:2. Последняя шайба в этой встрече была заброшена россиянином Никитой Щербаком. В составе гостей пасом отметился Александр Радулов.

Российский форвард "звезд" поучаствовал во втором голе своей команды. Однако большего добиться гостям не удалось. Зато нападающий "Канадиенс" Никита Щербаков записал на свой счет вторую шайбу в нынешнем сезоне.

В другой встрече дня "Оттава Сенаторз" крупного обыграла в гостях "Тампа-Бей Лайтнинг" – 7:4. Никита Кучеров в этой игре набрал 90-е очко в нынешнем сезоне. В выездном матче против "Каролина Харрикейнз" "Бостон Брюинз" сумел добиться победы со счетом 6:4.