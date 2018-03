Гол Щербака помог "Монреалю" победить "Даллас" Радулова

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. В Монреале одноименный клуб оказался сильнее "Даллас Старз" — 4:2. Последняя шайба в этой встрече была заброшена россиянином Никитой Щербаком. В составе гостей пасом отметился Александр Радулов.

Российский форвард "звезд" поучаствовал во втором голе своей команды. Однако большего добиться гостям не удалось. Зато нападающий "Канадиенс" Никита Щербаков записал на свой счет вторую шайбу в нынешнем сезоне.

This is @nikscherbak. He makes power moves. pic.twitter.com/XY5NkNuONv