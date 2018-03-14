Великий физик, великий человек. Умер Стивен Хокинг

В Великобритании скончался один из известнейших физиков современности Стивен Хокинг. Ему было 76 лет. Как сообщила семья ученого, профессор ушел из жизни у себя дома в Кембридже.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Его родители перебрались туда из Лондона, опасаясь бомбежек немецкой авиации. Отец Хокинга работал исследователем тропических болезней, мать была экономистом.

В 1962 году Хокинг окончил Оксфорд, а в 1966 году получил степень доктора философии, окончив колледж Тринити-Холл при Кембриджском университете. С тех пор он постоянно преподавал и занимался исследованиями.

Хокинга считают одним из величайших физиков современности, напоминает "Россия 24". Его основным научным интересом стала астрофизика и квантовая гравитация, а также происхождение мира в результате Большого взрыва. В 1975 году разработал теорию испарения черных дыр за счет радиации. Это явление получило название "излучение Хокинга".

В 1973 году Стивен Хокинг посетил СССР. В Москве он обсуждал проблемы черных дыр с советскими учеными Яковом Зельдовичем и Алексеем Старобинским. В 1981 году Хокинг снова приехал в Москву для участия в международном семинаре по квантовой теории гравитации.

Ученый получил широкую известность в 1988 году, когда вышла в свет его книга "Краткая история времени". Ее издали общим тиражом более 10 миллионов экземпляров и перевели на десятки языков.

Когда Хокингу было чуть больше 20 лет, врачи поставили ему страшный диагноз — боковой амиотрофический склероз. Ученого парализовало, и большую часть жизни он провел в инвалидном кресле. Тогда врачи посчитали, что жить ему осталось два-три года, но их прогнозы не оправдались. В 1985 году из-за трахеостомии Хокинг потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. У него двигалась лишь одна мимическая мышца щеки. С помощью прикрепленного к ней датчика он общался с миром. Тяжелое заболевание не помешало Хокингу продолжить свою научную работу.

Хокинг считал, что человечеству нужно активнее осваивать космос и другие планеты. В прошлом году он заявил, что к 2600 году Земля может превратиться в огненный шар, а человечество ждет катастрофа из-за перенаселения и растущего энергопотребления. Но избежать гибели человеческой цивилизации можно, если удастся найти подходящую для жизни планету.

Ранее физик также предостерегал человечество от нашествия роботов. По его мнению, "если цели машин не будут совпадать с нашими, придется непросто".

Ученый всегда считал, что наука должна стать такой же популярной, как музыка, и в 2015 году учредил медаль, которая носит его имя. Она вручается за вклад в популяризацию науки, напоминает ТАСС. Профессор был награжден орденом Британской империи, орденом Кавалеров Почета и многими другими орденами и медалями разных стран. Он имел 20 почетных званий.

Несмотря на болезнь, ученый вел активный образ жизни, много путешествовал, давал интервью. В 2007 году на модифицированном самолете Boeing 727 он совершил полет над Атлантикой, во время которого восемь раз испытал на себе состояние невесомости.

Хокинг снимался в рекламе, музыкальных клипах, а также в кино в роли самого себя. О жизни физика снято несколько фильмов. В 2014 году вышел байопик Джеймса Марша "Вселенная Стивена Хокинга". Также ученый неоднократно становился героем мультфильмов, в том числе "Симпсоны" и "Футурама".

Физик был дважды женат. В 1965 году он женился на студентке Кембриджа Джейн Уайлд. В семье родились двое сыновей и дочь. Спустя 20 лет супруги расстались, но сохранили дружеские отношения. В 1995 году Хокинг женился на своей сиделке Элайн Мэйсон. Этот брак продлился 11 лет и тоже кончился разводом.