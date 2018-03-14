Великий физик, великий человек. Умер Стивен Хокинг

Тема:
Умер астрофизик Стивен Хокинг 1 час назад
Великий физик, великий человек. Умер Стивен ХокингЧитайте нас в Telegram
В Великобритании скончался один из известнейших физиков современности Стивен Хокинг. Ему было 76 лет. Как сообщила семья ученого, профессор ушел из жизни у себя дома в Кембридже.
Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Его родители перебрались туда из Лондона, опасаясь бомбежек немецкой авиации. Отец Хокинга работал исследователем тропических болезней, мать была экономистом.
В 1962 году Хокинг окончил Оксфорд, а в 1966 году получил степень доктора философии, окончив колледж Тринити-Холл при Кембриджском университете. С тех пор он постоянно преподавал и занимался исследованиями.
Хокинга считают одним из величайших физиков современности, напоминает "Россия 24". Его основным научным интересом стала астрофизика и квантовая гравитация, а также происхождение мира в результате Большого взрыва. В 1975 году разработал теорию испарения черных дыр за счет радиации. Это явление получило название "излучение Хокинга".
В 1973 году Стивен Хокинг посетил СССР. В Москве он обсуждал проблемы черных дыр с советскими учеными Яковом Зельдовичем и Алексеем Старобинским. В 1981 году Хокинг снова приехал в Москву для участия в международном семинаре по квантовой теории гравитации.
Ученый получил широкую известность в 1988 году, когда вышла в свет его книга "Краткая история времени". Ее издали общим тиражом более 10 миллионов экземпляров и перевели на десятки языков.
Когда Хокингу было чуть больше 20 лет, врачи поставили ему страшный диагноз — боковой амиотрофический склероз. Ученого парализовало, и большую часть жизни он провел в инвалидном кресле. Тогда врачи посчитали, что жить ему осталось два-три года, но их прогнозы не оправдались. В 1985 году из-за трахеостомии Хокинг потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. У него двигалась лишь одна мимическая мышца щеки. С помощью прикрепленного к ней датчика он общался с миром. Тяжелое заболевание не помешало Хокингу продолжить свою научную работу.
Хокинг считал, что человечеству нужно активнее осваивать космос и другие планеты. В прошлом году он заявил, что к 2600 году Земля может превратиться в огненный шар, а человечество ждет катастрофа из-за перенаселения и растущего энергопотребления. Но избежать гибели человеческой цивилизации можно, если удастся найти подходящую для жизни планету.
Ранее физик также предостерегал человечество от нашествия роботов. По его мнению, "если цели машин не будут совпадать с нашими, придется непросто".
Ученый всегда считал, что наука должна стать такой же популярной, как музыка, и в 2015 году учредил медаль, которая носит его имя. Она вручается за вклад в популяризацию науки, напоминает ТАСС. Профессор был награжден орденом Британской империи, орденом Кавалеров Почета и многими другими орденами и медалями разных стран. Он имел 20 почетных званий.
Несмотря на болезнь, ученый вел активный образ жизни, много путешествовал, давал интервью. В 2007 году на модифицированном самолете Boeing 727 он совершил полет над Атлантикой, во время которого восемь раз испытал на себе состояние невесомости.
Хокинг снимался в рекламе, музыкальных клипах, а также в кино в роли самого себя. О жизни физика снято несколько фильмов. В 2014 году вышел байопик Джеймса Марша "Вселенная Стивена Хокинга". Также ученый неоднократно становился героем мультфильмов, в том числе "Симпсоны" и "Футурама".
Физик был дважды женат. В 1965 году он женился на студентке Кембриджа Джейн Уайлд. В семье родились двое сыновей и дочь. Спустя 20 лет супруги расстались, но сохранили дружеские отношения. В 1995 году Хокинг женился на своей сиделке Элайн Мэйсон. Этот брак продлился 11 лет и тоже кончился разводом.
Ранее по теме
Сейчас
Скончался Стивен Хокинг
Картина дня
-
Скончался знаменитый Стивен Хоккинг
- Мария Захарова о деле Скрипаля: это международная провокация
- В Лондоне умер соратник Березовского
- Rexit: Тиллерсон уволен за мягкость
- Вспоминая Олега Табакова
Самое читаемое
-
Актер из сериалов "Универ" и "Склифосовский" умер, не дожив до 50 лет
- США ударят по сирийским войскам без разрешения Совбеза ООН
- Дело Скрипаля: истек срок британского ультиматума к России
- Черный ящик расскажет о гибели невесты и семи ее подруг
- "Это не лебедь, а птеродактиль": в Сети обсуждают фото Волочковой с животиком
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
Экономика
-
Россия не будет покупать американские облигации?
- Торговых войн еще можно избежать?
- Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС
- Самые конфликтные регионы России
- Генштаб РФ: если США ударят по Дамаску, мы ответим
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Трамп провел кадровую рокировку
- В смерти Глушкова и Березовского найдены поразительные совпадения
- Гиперболоид инженера Гарина стал в России реальностью
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
На севере Москвы водитель едва не переехал пешехода, а потом избил
- Сотрудников автосалона подозревают в крупном мошенничестве
- Проворовавшегося директора столичной школы нашли в шкафу
- Первая "Ласточка": Москву и Иваново связал новый экспресс
- Что делать, если во дворе - снежный Эверест?
- Легендарный лингвист Игорь Шехтер отмечает вековой юбилей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"