Водитель не справился с управлением и столкнулся с двумя авто на трассе "Холмогоры"

Автомобильный регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 14 марта на участке федеральной трассы М-8 между Архангельском и Северодвинском.

Водитель легкового автомобиля не справился с заносом и оказался на полосе встречного движения, где врезался в фургон, после чего столкнулся с другой легковушкой.

О пострадавших в результате аварии пока не сообщается.