14 марта 201813:01
Водитель не справился с управлением и столкнулся с двумя авто на трассе "Холмогоры"Читайте нас в Telegram
Автомобильный регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 14 марта на участке федеральной трассы М-8 между Архангельском и Северодвинском.
Водитель легкового автомобиля не справился с заносом и оказался на полосе встречного движения, где врезался в фургон, после чего столкнулся с другой легковушкой.
О пострадавших в результате аварии пока не сообщается.
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