Серьезное ДТП в Казани попало в объектив автомобильного регистратора

Столкновение двух легковых автомобилей произошло вечером в минувший вторник, 13 марта, на проспекте Победы в Казани.

Водитель Geely выехал со второстепенной дороги и в этот момент в него на большой скорости врезался Hyundai Solaris.

После удара оба транспортных средства отлетали к середине проезжей части, а один из них проломил разделительное ограждение и опрокинулся на бок.

В результате ДТП пострадал получил мужчина, находившийся за рулем протараненного авто. По данным СМИ, у него диагностированы повреждения шейных позвонков