В Кашире завершается восстановление женского Никитского монастыря

В Кашире завершается восстановление женского Никитского монастыряЧитайте нас в Telegram
Когда-то это была одна из крупнейших обителей Подмосковья, но после революции в стенах старинных храмов открыли фабрику и склад. Многие постройки были практически разрушены, но теперь, спустя сто лет, там вновь зазвучит колокольный звон.
Строительные работы в Никитском монастыре не прекращаются ни на час. Задача перед рабочими непростая — до конца мая полностью закончить реконструкцию двух храмов и привести в порядок прилегающую территорию. Воодушевляют не только масштабные планы, но и вера, конечно.
"Христианская вера, здесь люди все верующие собрались. Если не верующие — то хотя бы верят, что восстанавливают, доброе дело", — говорит заместитель директора строительной фирмы Сергей Семин.
В 1920-х годах обитель закрыли, а все сестры были сосланы. Именно по редким архивным кадрам современные архитекторы несколько месяцев и работали над проектом восстановления.
"Максимальное приближение. Причем даже забор: первоначально идея возникла оставить из кирпича, но нет — духовенство настояло, что он должен быть оштукатурен, как это было сделано в то время", — говорит глава городского округа Кашира Московской области Алексей Спасский.
В послереволюционные времена монастырь использовался под молокозавод, зернохранилище и чулочную фабрику. Никитский храм, например, был разделен на два этажа — на верхнем находились администрация и бухгалтерия. А по бокам выросли уродливые пристройки.
Нетронутой осталась лишь апсида — полукруглая часть храма, обращенная на восток. Говорят, люди, даже когда монастырь перестал действовать, приходили сюда помолиться. Не почувствовать благодать этого места просто невозможно.
"Купола нет — срезан. Креста нет. Но апсида — вот, за ней алтарь. И это прекрасно было понятно. Хотя там была, конечно, контора в этом алтаре и так далее", — говорит благочинный церквей Каширского округа Валерий Сосковец.
А вот большинство других частей Никитского храма сейчас приходится строить заново, в том числе и колокольню.
Изначально в проекте реконструкции восстановление колокольни на Никитском храме не предусматривалось — на это просто не было средств. Но затем деньги нашлись, и сейчас работы фактически завершены. Колокола уже отлиты и совсем скоро здесь вновь прозвучит колокольный звон — спустя почти сто лет.
На зимнем солнце сверкают золотые купола Преображенского собора. Трудно поверить, но еще десять лет назад храм больше напоминал руины: стены были частично разрушены, кровли вообще не было. Восстановительные работы здесь почти завершены. Завезли церковную утварь, а со дня на день установят и иконостас. Здесь он будет необычным.
"Интересным будет иконостас, который сделан полностью из литого камня, по современной технологии, но который во многом повторяет некие византийские образцы. Потому что храм создан в русско-византийском стиле", — говорит настоятель Преображенского собора и Никитского монастыря иеромонах Александр (Волков).
Не обошлось при реконструкции и без чуда. Просто невероятным образом под толстым слоем земли сохранилась могила первой настоятельницы обители Фамоиды, причисленной к лику святых. Нет сомнения, что и она, и сам возрожденный монастырь станут еще одним местом паломничества для верующих.
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