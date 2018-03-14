Газ в Ногинске: число погибших выросло до шести

14 марта 201817:50
Газ в Ногинске: число погибших выросло до шестиЧитайте нас в Telegram
До шести человек выросло количество жертв отравления в подмосковном Ногинске. Ранее сообщалось, что ранее женщина и трое детей отравились газом в поселке Красный электрик. В жилом доме были обнаружены еще два тела.
Причины смерти этих людей полиция не уточняет, сообщает РИА Новости. Еще два тела были найдены в квартире этажом выше, отметили в пресс-службе главка МВД по Московской области. Поскольку тела были полуразложившимися, полиции предстоит установить время гибели людей.
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