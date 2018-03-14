Канал "Наука" покажет цикл программ "Настоящий гений со Стивеном Хокингом"

В возрасте 77 лет ушел из жизни английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Уильям Хокинг, сообщает "Би-Би-Си" со ссылкой на членов семьи. В память об ученом и его открытиях телеканал "Наука" покажет шесть фильмов из серии "Настоящий гений со Стивеном Хокингом".

В каждом эпизоде профессор Хокинг раскрывает человеческий потенциал в совершенно новом формате научного шоу. С помощью умственных и физических задач зрители узнают, смогут ли три добровольца решить головоломки, с которыми сталкиваются величайшие в истории человечества умы, и ответить на вопросы: "Одни ли мы во Вселенной?", "Можем ли мы путешествовать во времени?", "Из чего произошла Вселенная?" и "Почему мы здесь?".

Каждый эпизод посвящен одному из этих вопросов. Он начинается с задачи, которая в увлекательной форме демонстрирует соответствующее явление. С помощью Хокинга участники шоу узнают удивительные секреты Вселенной, а также сами придут к потрясающим открытиям.

17 марта

11:00 Возможно ли путешествие во времени?

11:50 Одни ли мы?

12:45 Почему мы здесь?

19:00 Как возникла Вселенная?

19:50 Кто я?

20:45 Где мы?

18 марта

11:00 Как возникла Вселенная?

11:50 Кто я?

12:45 Где мы?

19:00 Возможно ли путешествие во времени?

19:50 Одни ли мы?

20:45 Почему мы здесь?

Телеканал "Наука" — научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки, входящий в группу "Цифровое телевидение".