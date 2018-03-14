Военный технополис займется созданием суперкомпьютеров и искусственного интеллекта

Основными задачами нового военного технополиса "Эра" станут разработка искусственного интеллекта, суперкомпьютеров, роботов и многого другого. Научный центр Министерства обороны России создается в два этапа.

Первый займет около двух лет, с 2017 по 2018 годы. За это время военное ведомство сформирует базовую инфраструктуру и наладит ее работу. Вторая стадия, запланированная на период с 2019 по 2020 годы, уже будет посвящена созданию полной производственной цепочки: от идеи до воплощения в жизнь, пишет пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на главу технополиса "Эра" Федора Дедуса.

Ранее на форуме "Искусственный интеллект: проблемы и решения" глава оборонного ведомства Сергей Шойгу призвал военных и гражданских ученых объединить усилия в разработке ИИ. Эта технология позволит обеспечить технологическую и экономическую безопасность страны.

В свою очередь, заместитель министра Юрий Борисов добавил, что компьютерный разум просто необходим в современных кибервойнах. Он сможет быстрее работать с огромными объемами информации и искать нужные данные. Что в конечном итоге даст огромное преимущество в конфликтах, которые разворачиваются в виртуальном пространстве.