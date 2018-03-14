Австралийцы зафиксировали мощные инопланетные сигналы

Сотрудники Технологического университета Суинберна в австралийском Мельбурне зафиксировали три мощных космических радиоимпульса, чья яркость вошла в тройку когда-либо "услышанных" подобных сигналов. Их обнаружили в начале марта, однако известно об этом стало только сейчас, сообщает Sydney News.

Космические сигналы зафиксировал австралийский радиотелескоп Паркса.По словам ученых, первый импульс был в 4,5 раза ярче последующего.

Еще один быстрый радиосигнал, вошедший в тройку самых ярких, зафиксировали представители команды Breakthrough Listen, которые занимаются обнаружением свидетельств существования внеземных цивилизаций.

С января 2001 года по март 2018-го было зафиксировано всего 33 подобных сигнала.

Существуют различные версии происхождения этого явления. Одна из них – активность инопланетян.