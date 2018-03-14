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14 марта 201820:20 Денис Давыдов, Татьяна Ремезова

Путину показали самый длинный мост в Европе

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Движение автомобилей по Крымскому мосту может быть открыто раньше срока — уже к предстоящему летнему сезону. Об этом Владимир Путин заявил сегодня во время посещения грандиозной стройки на Черном море. Она стала лишь одним из пунктов его рабочей поездки в Крым. Президент также посетил новый терминал международного аэропорта Симферополя, которому предстоит обслуживать до 10 миллионов пассажиров в год.

"Это такое благородное дело — мы соединяем берега. Тем более тут два таких берега. Это ж как живой организм. Как ребёнок", — рассказывает инженер Сергей Ерахтин.

Их детище растёт на глазах. Движение пока не запущено, но проехать по мосту уже можно. Владимир Путин идёт со стороны Тамани в сторону крымской Керчи. Строители уверяют — объект смогут сдать не к декабрю, как планировалось, а на полгода раньше.

"Интересный объект. Интересный, мощный. И получается у вас. Получается даже раньше срока, насколько я понимаю. К маю будет готова?" – спрашивает Путин.

"Стараемся", — отвечают строители.

"Хотелось бы, конечно, чтобы уже могли в сезон... Хотя понятно, что там дорожники поработали, как следует. Но я могу сказать, что это впечатляет, конечно. Уже сейчас. Я вас с этим этапом уже поздравляю. Надеюсь, что построите до конца, как положено, в срок. И, может, даже раньше срока и с нужным качеством. Здорово. Просто молодцы", — похвалил президент.

Работы идут круглосуточно. Дорогу в Крым строит вся страна.

"Мы старались применить все новейшие технологии, старались делать сам строительный процесс более технологичным. Все задачи, которые стояли перед нами — это, чтобы все оборудование, инвентарь и все поступало без перебоев — выполнены. И, конечно, это люди, которые здесь пропадали сутками, работали вахтовым методом. Старались. И приложили все старания. То есть они сделали, ну, на грани своих возможностей, я считаю. И за это им огромное, большое спасибо", — рассказал Аркадий Ротенберг, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж".

Есть у стройки и свой талисман — кот Мостик. Ровесник моста. Он здесь на удачу. Соединить Керчь и Тамань пытались с 19 века. Удалось в 21-м. Самый большой мост Европы сделан в России.

"250 тысяч тонн? — — 250 тысяч тонн металлоконструкций. Это все, это все на отечественных заводах изготовлено. — Это у нас получилось 19 километров? — 19 километров, да, и вот этот участок центральный, он 227 метров. — Это самый длинный в России, в Европе? — Да, в Европе это самый большой мост по протяженности", — из беседы с главой государства со строителями.

В мае запустят движение пока только по автомобильному мосту для легковых машин и автобусов. Максимальная скорость движения 90 км в час.

"Вызывали ледокол, кололи лёд, который сковал Таманский залив на 10 дней и мешал строительным работам", — рассказал Леонид Рыженькин, заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж".

По сути строятся два моста — железнодорожный с парой путей и автомобильный, у которого будут четыре полосы для движения. Но колоссальная работа ведётся ещё и на обоих берегах.

Со стороны Кубани тянут 40 километровую магистраль с 5 развязками, которые существенно разгрузят краевые дороги. Полуостров Крым с мостом свяжет трасса "Таврида". 250 километров. Она протянется через весь полуостров. Скоростная, четырёхголосная дорога с двумя десятками развязок позволит направить транспорт в обход Феодосии, Бахчисарая, Симферополя.

Строители не отпускают президента с моста без фото на память. Исторический снимок делают, стоя над водой на высоте 35 метров.

"Спасибо вам, Владимир Владимирович, за грандиознейший, значимый проект и возможность его реализации", — благодарит рабочий.

"Вам спасибо. Крымский мост, я считаю, является очень важным событием. Дает нам надежду и веру в процветание, укрепление нашей, нашей державы", отвечает Путин.

Как и на любое изделие, на мост есть гарантия. Строители заверили, что он простоит минимум 100 лет.

***

Самый большой на юге России. Архитектурная доминанта. Новый пассажирский терминал аэропорта Симферополь исполнен в виде крымской волны. Воздух, свет и море. Сойдя с самолета, сразу ощущаете: вы на отдыхе. Пряные ароматы тропиков. В здании самая большая в Европе живая стена — оранжерея.

30 тысяч экзотических растений гармонично соседствует с современными стойками регистрации. Их в новом терминале 52. Сложнейшая инженерная конструкция возведена в чистом поле в рекордно короткий срок.

Терминал работает по принципу умного дома — автономный климат контроль и энергосбережение. Просторно — 20 квадратных метров на каждого пассажира. Отдельная инфраструктура для прилетающих на море детей.

Новейшая багажная система впервые полностью разработана и произведена в России. Понятная и приятная глазу навигация. Два молельных зала для верующих. Продуманная логистика. Чтобы максимально быстро добраться к морю, к терминалу подведут федеральную трассу "Таврида".

Чувствительная для Крыма тема — энергоснабжение. На этой неделе начали тестировать 2 новые газотурбинные ТЭС. Министр энергетики Александр Новак докладывает президенту на месте.

За 4 года, что Крым вновь в составе России, пассажиров стало прилетать вчетверо больше. Терминал сможет с комфортом принимать до 10 миллионов гостей в год. Те, кто планирует отпуск в Крыму, поймают волну уже этим летом.

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