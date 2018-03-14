Путину показали самый длинный мост в Европе

Тема:
Российский Крым 30 минут назад
Путину показали самый длинный мост в ЕвропеЧитайте нас в Telegram
Движение автомобилей по Крымскому мосту может быть открыто раньше срока — уже к предстоящему летнему сезону. Об этом Владимир Путин заявил сегодня во время посещения грандиозной стройки на Черном море. Она стала лишь одним из пунктов его рабочей поездки в Крым. Президент также посетил новый терминал международного аэропорта Симферополя, которому предстоит обслуживать до 10 миллионов пассажиров в год.
"Это такое благородное дело — мы соединяем берега. Тем более тут два таких берега. Это ж как живой организм. Как ребёнок", — рассказывает инженер Сергей Ерахтин.
Их детище растёт на глазах. Движение пока не запущено, но проехать по мосту уже можно. Владимир Путин идёт со стороны Тамани в сторону крымской Керчи. Строители уверяют — объект смогут сдать не к декабрю, как планировалось, а на полгода раньше.
"Интересный объект. Интересный, мощный. И получается у вас. Получается даже раньше срока, насколько я понимаю. К маю будет готова?" – спрашивает Путин.
"Стараемся", — отвечают строители.
"Хотелось бы, конечно, чтобы уже могли в сезон... Хотя понятно, что там дорожники поработали, как следует. Но я могу сказать, что это впечатляет, конечно. Уже сейчас. Я вас с этим этапом уже поздравляю. Надеюсь, что построите до конца, как положено, в срок. И, может, даже раньше срока и с нужным качеством. Здорово. Просто молодцы", — похвалил президент.
Работы идут круглосуточно. Дорогу в Крым строит вся страна.
"Мы старались применить все новейшие технологии, старались делать сам строительный процесс более технологичным. Все задачи, которые стояли перед нами — это, чтобы все оборудование, инвентарь и все поступало без перебоев — выполнены. И, конечно, это люди, которые здесь пропадали сутками, работали вахтовым методом. Старались. И приложили все старания. То есть они сделали, ну, на грани своих возможностей, я считаю. И за это им огромное, большое спасибо", — рассказал Аркадий Ротенберг, председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж".
Есть у стройки и свой талисман — кот Мостик. Ровесник моста. Он здесь на удачу. Соединить Керчь и Тамань пытались с 19 века. Удалось в 21-м. Самый большой мост Европы сделан в России.
"250 тысяч тонн? — — 250 тысяч тонн металлоконструкций. Это все, это все на отечественных заводах изготовлено. — Это у нас получилось 19 километров? — 19 километров, да, и вот этот участок центральный, он 227 метров. — Это самый длинный в России, в Европе? — Да, в Европе это самый большой мост по протяженности", — из беседы с главой государства со строителями.
В мае запустят движение пока только по автомобильному мосту для легковых машин и автобусов. Максимальная скорость движения 90 км в час.
"Вызывали ледокол, кололи лёд, который сковал Таманский залив на 10 дней и мешал строительным работам", — рассказал Леонид Рыженькин, заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж".
По сути строятся два моста — железнодорожный с парой путей и автомобильный, у которого будут четыре полосы для движения. Но колоссальная работа ведётся ещё и на обоих берегах.
Со стороны Кубани тянут 40 километровую магистраль с 5 развязками, которые существенно разгрузят краевые дороги. Полуостров Крым с мостом свяжет трасса "Таврида". 250 километров. Она протянется через весь полуостров. Скоростная, четырёхголосная дорога с двумя десятками развязок позволит направить транспорт в обход Феодосии, Бахчисарая, Симферополя.
Строители не отпускают президента с моста без фото на память. Исторический снимок делают, стоя над водой на высоте 35 метров.
"Спасибо вам, Владимир Владимирович, за грандиознейший, значимый проект и возможность его реализации", — благодарит рабочий.
"Вам спасибо. Крымский мост, я считаю, является очень важным событием. Дает нам надежду и веру в процветание, укрепление нашей, нашей державы", отвечает Путин.
Как и на любое изделие, на мост есть гарантия. Строители заверили, что он простоит минимум 100 лет.
***
Самый большой на юге России. Архитектурная доминанта. Новый пассажирский терминал аэропорта Симферополь исполнен в виде крымской волны. Воздух, свет и море. Сойдя с самолета, сразу ощущаете: вы на отдыхе. Пряные ароматы тропиков. В здании самая большая в Европе живая стена — оранжерея.
30 тысяч экзотических растений гармонично соседствует с современными стойками регистрации. Их в новом терминале 52. Сложнейшая инженерная конструкция возведена в чистом поле в рекордно короткий срок.
Терминал работает по принципу умного дома — автономный климат контроль и энергосбережение. Просторно — 20 квадратных метров на каждого пассажира. Отдельная инфраструктура для прилетающих на море детей.
Новейшая багажная система впервые полностью разработана и произведена в России. Понятная и приятная глазу навигация. Два молельных зала для верующих. Продуманная логистика. Чтобы максимально быстро добраться к морю, к терминалу подведут федеральную трассу "Таврида".
Чувствительная для Крыма тема — энергоснабжение. На этой неделе начали тестировать 2 новые газотурбинные ТЭС. Министр энергетики Александр Новак докладывает президенту на месте.
За 4 года, что Крым вновь в составе России, пассажиров стало прилетать вчетверо больше. Терминал сможет с комфортом принимать до 10 миллионов гостей в год. Те, кто планирует отпуск в Крыму, поймают волну уже этим летом.
Ранее по теме
-
"Крым. Россия. Навсегда": Севастополь встретил президента овациями30 минут назад
-
Владимир Путин: четыре года назад крымчане приняли историческое решение1 час назад
-
Автомобили поедут по Крымскому мосту после 9 мая3 часа назад
-
Путин приехал на Крымский мост5 часов назад
-
В Крыму на угрозы Чубарова смотрят с юмором3 суток назад
-
Вице-премьер правительства Крыма Мурадов: Волкер занимается шантажом3 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Лондон высылает российских дипломатов
- Автомобильную часть Крымского моста откроют в мае
- Скончался знаменитый Стивен Хоккинг
- Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером Германии
- Скотланд-Ярд рассматривает смерть Глушкова как необъяснимую
Самое читаемое
-
"Карамба!": оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину
- Создатель яда "Новичок" предрек Скипалю и дочери мучительный уход
- Беглый директор московской школы прятался в шкафу в квартире матери
- Актер из сериалов "Универ" и "Склифосовский" умер, не дожив до 50 лет
- "Это не лебедь, а птеродактиль": в Сети обсуждают фото Волочковой с животиком
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- После визите Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
- Nissan показал новый внедорожник Terra со всех сторон
- В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, "горячий")
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
Экономика
-
Россия не будет покупать американские облигации?
- Торговых войн еще можно избежать?
- Госдеп решил конкурировать с РФ на газовом рынке ЕС
- Самые конфликтные регионы России
- Генштаб РФ: если США ударят по Дамаску, мы ответим
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Трамп провел кадровую рокировку
- В смерти Глушкова и Березовского найдены поразительные совпадения
- Гиперболоид инженера Гарина стал в России реальностью
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Cотрудники подпольного обменника украли у клиента миллион долларов
- Москва в ледяной глазури: оттепель сменилась резким похолоданием
- #ЯВыбираюСам: москвичей зовут на выборы
- "Электронный дом": собрания жильцов больше не обязательны
- Пушкинский музей открыл для посетителей кабинет директора
- "Лужники" и "Зарядье" блистают в Каннах
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Игра Bitcoin Tycoon: почувствуй тяготы майнинга
- 10 игр, которые "умрут" в течение ближайших 5 лет
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Стивен Спилберг: у истоков Call of Duty и всей современной поп-культуры
- Разработчики «Ведьмака» намекнули на скорое возвращение Геральта
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"