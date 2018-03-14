Режиссер, даривший мечты: ушел Леонид Квинихидзе

На 81-м году жизни умер советский и российский режиссер Леонид Квинихидзе. Народную любовь ему принесли музыкальные фильмы "Небесные ласточки", "Мэри Поппинс, до свидания!" и другие. После 30 лет работы в кино Леонид Александрович стал театральным режиссером и поставил около десяти музыкальных спектаклей.

Одну из самых блистательных своих лент, двухсерийный фильм-мюзикл "Мэри Поппинс, до свидания!", Леонид Квинихидзе вообще-то снимал для взрослых. Но фильм так понравился детям, что стал любим многими поколениями, а за режиссером прочно закрепилась слава классика музыкального жанра.

Он был очень легким, страстным и солнечным маэстро мира кино. Видимо, этим притягивая схожих по психофизике артистов. Его дебютом, в далеком 65-м, стала картина "Первый посетитель", драма по сценарию Даниила Гранина и со Смоктуновским в роли Ленина. Потом была "Маобитская тетрадь", лента о татарском поэте Мусе Джалиле, и "Миссия в Кабуле" с целой плеядой звезд в диапазоне от Демьяненко до Зельдина. Лента "Гиперболоид инженер Гарина" стала, пожалуй, его первым всесоюзным успехом. Еще одной большой удачей стала лента "Небесные ласточки". В 1977-м Квинихидзе снимает на "Мосфильме" ставшую культовой музыкальную сказку "31 июня".

Леонид Александрович был известен не только как режиссер кино. Но и как режиссер театральный. Много лет он служил в театрах Москвы и Петербурга. Секретом успеха считал такой материал для творчества, чтобы он давал возможность сказать все, что хочется. Это ощущение свободы из детской мечты — стать капитаном. Капитаном Леонид Квинихидзе не стал. Но всем нам, в кино и театре, он подарил океанское ощущение бескрайности. Того, что снова делает всех детьми, незамутненное чувство радости бытия, рассказывать о котором Леонид Квинихидзе умел особенно талантливо.