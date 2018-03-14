Лауреат Нобелевской премии по химии госпитализирован, его жена мертва

Лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси госпитализирован в США, его супруга обнаружена мертвой.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил телеканал WREX-TV.

Супруги проживали в штате Индиана и 12 марта были объявлены пропавшими без вести после звонка в полицию одного из родственников пары.

13 марта 82-летний ученый был обнаружен на шоссе в сельской местности близ населенного пункта Рокфорд в штате Иллинойс. Он был экстренно госпитализирован.

После этого полицейские нашли тело его 80-летней жены. По предварительным данным, мужчина и женщина направлялись в аэропорт и заблудились.

Ученый вышел из машины, чтобы найти помощь, а его супруга, обеспокоенная отсутствием мужа, начала его поиски, но по неизвестным причинам, скончалась рядом с автомобилем.

Эксперты полагают, что в ее смерти нет криминальных причин.

Японец по происхождению, Нэгиси более 50 лет проживает в США, где преподавал в Университете Пердью, однако американского гражданства не имеет. В 2010 году он получил Нобелевскую премию по химии за изучение палладий-катализируемых реакций кросс-сочетаний в органическом синтезе.